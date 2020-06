Spordi lühiuudised

Trans vahetas peatreenerit

Eesti jalgpalli kõrgliigas mängiv Narva Trans loobus türklasest peatreeneri Cenk Özcani teenetest, koos temaga lahkus ka abitreener Ilgar Nabijev. Ida-Virumaa klubi hooaja algus on olnud kohutav, kaheksa vooru järel ollakse ainsana võiduta, kirjas on kuus kaotust. Özcan süüdistas ebaõnnestunud hooaja alguses kohtunikke. «Lubasin endale, et ei räägi midagi kohtunikest, kuid nõuan õiglust. Kuidas saame sedasi üldse mängida?» sõnas ta pärast 14. juunil Paidelt saadud 1:2 kaotust ERRile. Ajutiselt võtab Transi ohjad üle Oleg Kurotškin.