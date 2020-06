Kui Saaremaa VK nädalavahetusel toimunud 4x4-rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlustel medalimatšidest välja jäi, küsisid paljud murelikult: kas see ongi nende lahkumistants? Postimees haaras härjal sarvist ning uuris saarlastelt ja teistelt, kuidas olukord on?

Saaremaa VK mänedžer Hannes Sepp on korduvalt öelnud, et nad tahaksid asjad selgeks saada juuni lõpuks, kuid vahetult enne jaaninädalat tuleb temalgi endiselt nentida, et 100-protsendilist jah-sõna jätkamises asjus nad veel anda ei saa.