EKP teatas neljapäeval, et 742 panka on taotlenud laenu kokku 1,31 triljoni dollari eest, mis on enam kui kaks korda rohkem märtsis 2012 püstitatud eelmisest rekordist. Kuni kolmeks aastaks antava laenu intressimäär võib selle juures olla kuni miinus üks protsent, seega maksab EKP pankadele peale, et need laenu võtaksid. Sellise intressimäära saamiseks peaksid pangad hoidma kodumajapidamistele ja ettevõtetele laenamise (kui eluasemelaenud välja arvata) samal tasemel mis möödunud aastal, vastasel korral kerkib intressimäär miinus poole protsendini. Pangad teeniksid seega kasumit isegi siis, kui raha sealsamas EKPs hoiustaksid – selle võimaluse eest peavad nad tasuma vaid pool protsenti.