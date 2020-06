«Praegu on suurepärane aeg olla tarbija – saate väga häid diile. Lennufirmad tahavad sel suvel oma lennukid täis saada,» ütles Citigroupi analüütik Mark Manduca Bloombergile. Ja ta pole ainus: andmefirma Skytra hinnangul on juunikuu lennupiletite hinnad 14 protsenti madalamad kui möödunud aasta omad. Kui heita pilk ettepoole, on näha, et kümneprotsendiline soodustus püsib veel augustiski.