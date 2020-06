«Muinsuskaitseametit ei huvita mitte talu kaitse, vaid rünnak omanike vastu,» põrutas pärast 12. juuni kohtuotsust Hinni talu omaniku, näitleja Tõnis Rätsepa poeg Ott Rätsep. «Omaenda talus oled lindprii! Vanaisa ütles surivoodil, et lase see maja kokku, saad vabaks!»

Rätsepad leiavad, et Põlvamaal Kanepi vallas asuva Hinni talu rehielamu hukk on muinsuskaitseametnike hingel, kellega nad on kembelnud ligi pool sajandit. Kohtu abiga soovisid nad vabaneda muinsuskaitseameti karistusest enam kui 150-aastase rehielamu lammutamise pärast.