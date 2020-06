Haigekassa võtab Põlva haigla raviarved luubi alla

Postimees avaldas 11. juunil Põlva haigla juhi Margot Bergmanni kirjad oma töötajatele, milles seisab üleskutse tekitada haigekassale kopsakamaid raviarveid: «On vaja majasiseselt patsiendid ringlema panna. Seega palun mõelge 3 x enne, kui te patsiendi koju saadate. Enamus patsiente oleksid sobilikud jätkama taastusraviga. Ka mööda koridori jalutamise saame aeroobse treeningu arvele kirjutada – see aga on meile kõik raha. /---/ Palun analüütikul ka veel teile ühe täpsustava infokirja saata, millised väikesed nipid on raha koju toomiseks!»