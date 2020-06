Tellijale

MAILIS REPS: Võib uhkusega öelda, et haridus on kindlasti üks Eesti edulugusid. Me oleme maailma absoluutses tipus PISA tulemustes ja paljudes teistes uuringutes. Tase väljendub kutsehariduses, meie õpetajate võimes ennast pidevalt täiendada ja paljus muuski. Kui vaatame hariduspõldu kriisiajal, siis panustasid kõik kogukonnad: lapsevanemad, õpilased, koolid, ja vabatahtlikud – et haridus säilitaks kvaliteedi ja sisu. Gümnaasiumiastmes näeme õpilaste soovi ennast ise rohkem juhtida ja iseseisvalt otsustada. Õpetajad on endasse rohkem uskuma hakanud. TALISe uuringud, mis hindavad õpetajate töörahulolu, näitasid, et kui tavaliselt oli õpetajate enesehinnang 60–70 protsendi juures, oli see viimati juba 94 protsenti.

INDREK LILLEMÄGI: Eesti hariduses on palju tugevusi, ometi ei saa öelda, et Eesti haridussüsteem on maailma parimate seas. Tõepoolest on OECD eestveetava PISA testi tulemused meil maailma tipus, aga PISA tegeleb siiski väga kitsa osaga haridusest. See ütleb väga vähe näiteks väärtuskasvatuse või sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste ning tulevikuoskuste ja kohanemisvõime kohta.