Eesti suurima aiamajatootja Palmako Grupi juhi Rain Raudsepa sõnul valmistatakse märkimisväärne osa Euroopa aiamajadest just Eestis. FOTO: Sille Annuk

Kevade hakul paistis Eesti aiamajatootjatele – nii nagu paljudele teistelegi firmadele –, et tulevik kisub väga nutuseks. Korraga käis aga klõps ja tellimusi hakkas tulema nii palju, et see üllatas peaaegu kõiki.