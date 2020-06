Eesti lühiuudised

Ratas ei hakkaks abielu ümber defineerima

Peaminister Jüri Ratase (pildil) sõnul ei ole valitsus kujundanud ühtset seisukohta abielu kui mehe ja naise vahelise liidu põhiseadusesse kirjutamiseks. «Minu isiklik seisukoht on, et abielu kontseptsiooni sõnastamine perekonnaseaduses on piisav,» kirjutas Ratas vastuseks sotsiaaldemokraatide kirjale.