Aleksei Lotman: keda grillid jaanipäeval?

Ainult et inimene pole siin sugugi unikaalne. Lihatoitlus ja segatoitlus on loomariigis üldlevinud. Ei kipu ju veganidki hunte ega ilveseid hukka mõistma, need loomad lihtsalt on sellised. Olgu, need on tõesti pea puhtalt lihatoidulised loomad, aga me ei keela ju karudelgi lihaga maiustada. Nemad on segatoidulised loomad, nagu ka metssead. Ka geograafiliselt kauged, kuid fülogeneetiliselt meie lähisugulased šimpansid ja bonobod on segatoidulised. Meie, inimesed, oleme seda samuti.