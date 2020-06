Martti Rell: rööv päise päeva ajal, internetiturul

Eesti kaabelinterneti turul valitseb paradoksaalne olukord: meil on üks Euroopa paremaid valguskaabli võrgustikke, aga ülikiire kaabel­interneti kasutamine Euroopa üks tagasihoidlikumaid. Tarbija kasutatav keskmine internetikiirus on lähinaabritega võrreldes madalam, kuid teenuse eest makstav hind üldiselt palju kõrgem, eriti äriklientide puhul. Selle olukorra peamine põhjus on turuliider Telia ajalooline tugev positsioon.