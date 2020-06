Avanes uus tasuta Eesti filmiportaal

«Estonian Shorts on suunatud küll ennekõike rahvusvahelisele publikule, aga kodumaise vaataja huvi silmas pidades arendame välja ka eestikeelse versiooni. Lehe üks eesmärke on tutvustada publikule värskeid hääli siinsel filmimaastikul,» ütles Eesti filmi instituudi festivalide levi koordinaator ja turundusspetsialist Aurelia Aasa. Filmiportaal on vajalik töövahend saatkondadele, väiksematele rahvusvahelistele festivalidele, kui ka ajakirjanikele-kriitikutele, kes otsivad paari aasta vanuseid filme või soovivad tutvuda autorite varasema loominguga. Estonian Shorts lehel on kättesaadavad mitmed filmid autoritelt, kes on nüüd jõudmas oma esimese täispika mängufilmini.