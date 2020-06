Mood murdis viimaks puurist välja!

Tellijale

Inimeste kohanemisvõime on fantastiline, kuid virtuaalsus ei asenda otsesuhet. Selles pole samasugust laetust, lähedusest tulevaid tugevaid emotsioone. Asjad jäävad kaugeks ega puuduta. Aga sellest, et päris moemöllu keskel olla on ikka sada kraadi ägedam elamus kui eemalt filmi vaadata, sai aru siis, kui see võimalus viimaks avanes.

Oksana Tanditi moeetendus oli ilmselt kõigi aegade väiksem, millel olen viibinud. Liigsed massid pole praegugi veel turvalised, sestap kutsus disainer kohale vaid kitsa ringi parimaid sõpru, moekandjaid ja -kirjutajaid. Kollektsioon ise aga, olgugi et miniatuurselt lavale toodud, mõjus kui väga vali värske energia kärgatus! Just sellist vabanemise eufooriat, uut vitaalsust ja mitmetähenduslikku mängulusti me igatseme! Lihtsalt Oksana tõlkis salasoovid eriti meisterlikult moekeelde, et oskasime nad ära tunda – jaa, see on see!

Oksana Tandit FOTO: Konstantin Sednev

Kaks ja pool kuud vanglat

«Mul on alati ruut, aga seekord sümboliseerib see tänase päeva lugu,» selgitab disainer. «Ruudumuster kujutab puuri, kus me kaks ja pool kuud istusime. Ja need aknad siin jakis on nagu läbipääs, väljamurdmine tagasi värskesse, normaalsesse ellu.» Tanditi kollektsiooni läbivaks põnevaks detailiks on esmapilgul range joonega kaherealised pintsakud, mil külgedel taljet rõhutavad rombikujulised avad ja seljalgi avaus.

Oksana Tandit FOTO: Konstantin Sednev