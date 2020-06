Teemandiäri jooksis koroonakriisis täielikult kinni

Vastupidi paljudele teistele harudele ei saa selles äris kuigivõrd loota ka veebimüügile – üle 90 protsendi teemantidest müüdi enne pandeemiat füüsilistes poodides. Lõppkasutajale on turundusega selgeks tehtud, et teemant on väärtuslik ja haruldane kaup, mistõttu naljalt keegi seda enne nägemata ning katsumata ei osta. Veelgi enam, teemanti pole inimeste kontaktide ja ühelt teisele edasi andmata võimalik ka müügikõlbulikuks muuta.