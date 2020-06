Mati Heidmets: Pierre’i ja Pieti Euroopa

Tellijale

Globalismil on palju nimesid: globaalne identiteet, samasustunne inimkonnaga, emotsionaalne seotus planeediga jt. Sellist mõtteviisi on kirjeldatud ammu, psühholoogiast tõukunud mõtlejatest tuntumad on ehk Alfred Adler ning Abraham Maslow, kelle jaoks oma elus tippu jõudnud ning ennast teostanud inimese keskne tunnusjoon on «samasustunne, sümpaatia ja emotsionaalne lähedus kogu inimkonnaga».

Pinged globaliseeruva elu ja murelike antiglobalistide vahel hoiavad teemat üleval, koroonakriis annab lisaimpulsi. Üks viimase aja mõttevahetuse eestvedajaid on Ameerika psühholoog Sam McFarland, kes käis 1990. aastatel õpetamas ka Eestis. Mine tea, ehk sai ta just siit innustust oma süvaglobalistlikele ideedele, mille tähistuseks on saanud lühend GHIC (global human identification and citizenship).