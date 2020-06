Laenu küsiv rase naine mõjub pankadele kui punane lipp

Pangad kinnitavad kui ühest suust, et laps pole laenusaamisel takistuseks, kuid Eesti inimeste lood näitavad midagi muud: internetifoorumid on täis lugusid naistelt, kes oma rasedust veel notariski varjata püüdsid, sest kartsid, et muidu ei anna pank äkki laenu. Oma nime all ei soovinud enamik lapsevanemaid teemat kommenteerida – ehk läheb tulevikus veel laenu tarvis.