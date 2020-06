Majanduse lühiuudised

EKP ja Saksa kohtu vastasseis näib lahenevat

Saksa rahandusminister ütles, et vastasseis riigi põhiseaduskohtu ja Euroopa Keskpanga (EKP) vahel laheneb ilma draamata, ja lisas, et lahendus võib tulla juba sel nädalal. EKP kavatseb lahendada juriidilise patiseisu Saksa põhiseaduskohtuga täna, kui avaldab ametliku ülevaate oma nõukogu viimasest rahapoliitika kohtumisest, kus arutati, kas võlakirjade ostu kaval on liigne mõju majandus- ja eelarvepoliitikale. Just seda põhiseaduskohus kahtlustaski. Lisaks nõukogu viimase koosoleku märkmete avaldamisele kavatseb EKP edastada ka Bundesbankile avaldamata dokumente, mille viimane saab edasi anda Saksa valitsusele ja parlamendile. Nende dokumentide hulka kuuluvad Financial Timesi allikate sõnul tõenäoliselt ka EKP nõukogu koosolekute täispikad üleskirjutused, mis sisaldavad avalikest rohkem üksikasju. PM