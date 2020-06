Ilmaringi ümbermaailmareis: reisimise võimalikkusest koroonaaegses Ameerikas

Teele asuma ajendas meid see, et loodusparkidesse hakati tasapisi inimesi tagasi lubama. Esialgu on külastuskeskused ja ametlikud telkimisplatsid küll suletud, aga suurem osa parkide teedest ja matkaradadest, isegi suveniiriletid ja tualetid, on külastajatele taas avatud. Suur kanjon, mida pidasime silmas kui kõige kiiremini ligipääsetavat, lubas lühikese etteteatamisega ühel nädalavahetusel huvilisi sisse hommikul kella 6–10, järgmisel nädalavahetusel juba kella 4–10, aga navaho indiaanlaste maal asuv osa jäi siiski suletuks.