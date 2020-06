Reisi lühiuudised

Pariisi Orly lennujaam avatakse taas

Pariisist lõunasse jääv Orly lennujaam avatakse reedel koroonapandeemiast tingitud kolmekuise vaheaja järel, kuid esialgu taastub vaid väike osa lendudest. Orly lennujaam suleti 31. märtsil. Esimene lennuk väljub reedel kell 6.00 Portosse Portugalis. Päevas on kavas 70 lendu 25 sihtkohta. Enne koroonapandeemiat tehti Orly lennujaamast 600 lendu päevas. Enamiku lende teevad firmad Air France, Transavia, easyJet, Vueling ja Air Caraïbes. Sihtkohtade hulgas on Kariibi mere saared, Réunion, Itaalia, Hispaania, Portugal, Island ja Horvaatia. Lennuväljaametnike sõnul läbib esimesel lennupäeval Orly nelja terminali umbes 8000 reisijat, mis on alla kümne protsendi senisest päevasest reisijate arvust. Lendude arvu kasv juulis sõltub sellest, kas Alžeeria, Maroko ja Tuneesia avavad taas eriolukorra tõttu suletud piirid. AFP/BNS