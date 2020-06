Pärast keskkooli valivad Eesti mitmevõistlejad ja ka teised kergejõustiklased tihti just USA ülikoolisüsteemi. Õiglane on alati väitnud, et ka kodumaal on võimalik tippu jõuda. Nüüdseks võib MMi neljanda ja kuuenda koha põhjal öelda, et ta on seda ka tõestanud. Praegu on ta aga jõudnud selleni, et soovib ikkagi ookeani taha pääseda, ning kui kõik laabub, hakkab ta treenima eestlastele tuttava Petros Kyprianou käe all Georgias.