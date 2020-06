Spordi lühiuudised

Tipptennisist Novak Djokovic (ATP 1.) ja tema abikaasa Jelena andsid positiivse koroonaviiruse proovi. Serblase korraldatud Aadria näidisturniiril on mängijatest lisaks temale nüüd viirusega nakatunud bulgaarlane Grigor Dimitrov, horvaat Borna Ćorić ja teine serblane Viktor Troicki. 33-aastane Djokovici on turniiri korraldamise pärast kõvasti kritiseeritud. «Mul on väga kahju, et meie turniiril sellised tagajärjed olid. Korraldasime turniiri liiga vara ja käitusime valesti,» raputas esireket endale tuhka pähe.