Maasikast ja arbuusist saab salatis superpaar

Säärases maasikases nostalgiatuules istutas kokk tänavu ka oma praegusesse suvemajapidamisse, üldse mitte lapsepõlvekodust kaugele, aastatetagusest ajast tuttavaid aedmaasikasorte, näiteks «Senga Senganat» ja «Polkat». «Tänu sellele, et eriolukorra tõttu jäid ära pidulauatellimused ja kokkamised seltskondlikel kogunemistel, sain pikalt maal olla ja rahus peenraid kaevata,» mõtiskleb ta koroonaaja positiivsema poole üle. Küpset ja täiesti naturaalset, ilma igasuguste lisanditeta maasikat peab Moonika Lauba tegelikult tänini oma suurimaks lemmikuks. Sellest igapäevaseks magusaks täiesti piisab. Samas on maitsevahelduse otsimine ja uute koosluste proovimine koka loomusesse ja töösse sisse kirjutatud, nii et temagi retseptikogus leidub suviseid kooslusi, kus päikeseküpsed maasikad mängivad põhirolli. «Salatid näiteks, ja mitte sugugi magusad,» pakub ta, lisades, et mahlasus ja magushapukus teevad maasikast universaalse koostisosa nii magusasse kui ka soolasesse rooga.