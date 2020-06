Eesti lühiuudised

President Kersti Kaljulaidi hinnangul teeks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ülesannete andmine riigikontrollile viimase töö keerulisemaks. «Pole asjata põhiseadusesse kirja pandud, mis on riigikontrolli funktsioon. See on määratud põhiseadusliku institutsioonina ja funktsioonina selleks, et ei oleks võimalik sinna korvi loopida tegevusi, mis võivad tema põhiülesannet kas ähmastada või muuta keerulisemaks,» sõnas Kaljulaid ETV saates «Esimene stuudio». Riigipea lisas, et ERJK-l on suur väärtus eneseregulatsiooni organina. ERR