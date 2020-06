Olesja Lagašina: tahad süüdlast näha?

Kihutav autojuht tapab inimese, sotsiaalmeedia plahvatab. Facebooki kommentaaris kirjutab noor naine: «Kellegi ema ei tulnud täna koju. Sellised kihutajad on hullemad kui homod. Palju hullemad.» Tegelikult kasutab ta kõvemat sõna. Mina jään aga mõtlema, mis peab inimese peas toimuma, et selline võrdlus üldse sünniks.

Sõidan seal iga päev. Mitu korda olen mõelnud, et pigem ei hakka seal manööverdama, eriti talvel, muidu võib auto lõpetada oma tee bussipeatuses. Kuidagi tundus, et peab seal ettevaatlikum olema. Teeremont ei tee seda kohta ohutumaks. Aga muidugi pole juhtunus süüdi teekorraldus. Ka geid ei puutu ilmselt asjasse, isegi kui Poola president, Venemaa uue põhiseaduse autorid ja meie konservatiivid arvavad, et just nemad on kurja juur.