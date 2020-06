Putin ülistas Punaarmeed

Putin ütles kõnes, et maailm võlgneb Nõukogude Liidule tänu Natsi-Saksamaa lüüasaamise eest. «Võimatu on isegi ette kujutada, missugune oleks maailm, kui Punaarmee ei oleks tulnud seda kaitsma,» ütles Putin Moskva Punasel väljakul tuhandetele paraadile kogunenud sõduritele, ning meenutas, et natsismivastase võitluse põhiraskus lasus Nõukogude Liidu õlul.