Riina Solman: kõikjal Eestis olgu elu

Aruandes pööratakse tähelepanu sellele, et kahanemas on kõik Eesti maakonnad peale Harjumaa. Arvestades järjest rohkem levinud kaugtöövõimalust, ei saa maal elamist aga maha kanda ja 80-protsendiline linnastumine ei pruugi enam olla tõenäoline. Samas saab maal elamise soodustamisega maa-asustust paremini säilitada. Eesti väike territoorium on siin pluss, sest autoga perele on linna- ja maaelu lahutav vahemaa lühike.

Lisades võrrandisse veel Eesti hõreda asustatuse on aga selge, et suures osas Eestist peab toime tulema isikliku autotranspordiga. Seega peame selleks, et terve Eesti elaks, olema igasuguste maksuideede vastu, mis teevad autode omamise ja kasutamise peredele keerulisemaks.