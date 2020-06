Välismaa lühiuudised

Austraalia ja Itaalia saatsid appi sõjaväelased

Austraalia sõjavägi teatas eile, et viib lähipäevil tuhatkond sõdurit Melbourne’i, et aidata seal koroonaviiruse kolle kontrolli alla saada. Victoria osariigis on tuvastati möödunud nädalal peaaegu 150 uut nakatunut, neist enamik Melbourne’is. Eile registreerisid võimud vähemalt 37 uut juhtumit, mis on suurim ööpäevane nakkuste arv alates aprilli keskpaigast. Sõdurid aitavad jälgida välismaalt naasjaid, keda hoitakse hotellides karantiinis, ja pakuvad logistilist ja meditsiinilist tuge testimisrajatistes. Sõjaväelased juba mehitavad piire osariikides, mis on väljastpoolt tulijaile suletud, ning pakuvad tuge tervise- ja päästeteenistuste juhtimisel. Austraalias on tuvastatud umbes 7500 nakkus- ja 104 surmajuhtumit. Itaalia saatis eile sõjaväe riigi lõunaossa Mondragone piirkonda, kus on avastatud ligi poolsada koroonanakkuse juhtumit. Uus nakkuskolle on avastatud ka kullerfirma Bartolini Bologna laos, kus töötajate seas tuli ilmsiks 44 asümptomaatilist nakkusjuhtumit. Itaalias on koroonaviirusega nakatunud kokku 239 410 ja surnud 34 644 inimest. AFP/BNS