Vaade Raplast Kristiina Ehini janule

Kõigepealt – autori nimi ja teose pealkiri on kaanele kirjutatud hõbedastes tähtedes. Vahest on see märk sellest, et temaga algab eesti luules hõbeajastu, küsimus on ainult selles, kas kuldajastu oli enne teda. Pöörame kaant. Seal on kaart 20. sajandi algusest ühe piirkonna kohta, mida Raplas kutsutakse Ülejõeks. Siis olid need valdavalt põllu ja karjamaad Rapla jõe paljude pöörangute kõrval. Tean seda piirkonda hästi, sest sealt läks nii mõnegi aasta vältel läbi mu koolitee; kuid seda, et seal, Rapla-Türi maantee ääres elas ka Andres Ehin ja tema perekond, ma ei teadnud.