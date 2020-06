«Variante oli mitu: üks oli näiteks Fama kaubanduskeskus, teine endise mööblikombinaadi administratiivhoone, mis kõnetas autentse retrointerjööri ja ajastutruu sisustusega,» rääkis Rääsk. «Avastasin end mõttelt, et mis oleks siis, kui oleks tegeletud Narva arenguga – selle asemel, et nutta taga seda, mida pole nagunii võimalik taastada. Sealt sündiski ekspositsiooni mõte: Narval on rohkem vaja tulevikku kui minevikku. Kuna makett saab üles stiilses, autentselt säilinud uuemas hoones, ei saa seda vaadates keskenduda kitsalt Rootsi aja Narvale.»