Mart Hiob: käpardlik Rail Baltic

Me kõik oleme seda teadnud. Ma arvan, et isegi kõige prominentsemad Rail Balticu praeguse projekti toetajad Siim Kallase ja Henrik Hololeiga eesotsas on kogu aeg teadnud, et praegu töös olev Rail Balticu projekt ei ole põhjendatud objektiivse vajadusega. Me kõik teame, et nii reisijate kui ka kaubaveo prognoos on ülepaisutatud, et tagada projektile paberil sotsiaalmajanduslikult positiivne tulemus.