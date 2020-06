Eesti lühiuudised

President Kersti Kaljulaid võõrustas eile Saaremaal päikeselises Kuressaares lõunanaabrite riigipead Egils Levitsi. Meie presidendi sõnul on eilne kohtumine hea näide sellest, et Balti riikide vaheline reisiliiklus jälle toimib, ning ta avaldas lootust, et Läti turistid leiavad suvel tee Eestisse ja meie inimesed lähevad omakorda Lätimaad avastama. Eesti ja Läti riigipeaga pidi ammuse kava järgi ühinema ka nende Leedu ametikaaslane Gitanas Nausėda, kes otsustas viimasel hetkel koju jääda, sest kolme Baltimaa ministrid ei jõudnud varem kokkuleppele Valgevene Astravetsi tuumajaamast elektri ostmise asjus. Leedu president on seisukohal, et esmalt tuleks läbirääkimised lõpule viia ja otsusele jõuda ja alles siis tuleks esitada tulemused tipptasemel kohtumisele, kus oleks võimalik arutada riikide tegevuskava. PM