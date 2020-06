Emotsionaalne Nool on õppinud vaikima

Tellijale

Idee juubelit ­sportlike välja­kutsetega tähistada tekkis Võrus sündinud ­endisel mitmevõistlejal päev enne sünnipäeva. Temasugusele aktiivsele spordimehele on selline päeva algus täpselt paras. Samamoodi plaanib ta tähistada ka peagi saabuvat Sydney olümpiakulla 20. tähtpäeva.

Ees teinegi väljakutse

«Ma olen siin mõelnud, et varsti kukub Sydney olümpiamängude tähtpäev (28. september – toim). Võib-olla teen siis 20-kilogrammise kangiga 1000 kordust rinnalt surumist. Selleks on vaja nii jõudu kui ka vastupidavust. Olen sporti teinud suhteliselt tormiliselt ja hasardiga on kaasnenud ka vigastusi, seetõttu ma päris maksimumraskust peale ei paneks,» rääkis ta.

Praegu on Nool tühja kangiga rekordiks kirja saanud 666 järjestikust kordust. Ta oletab, et 1000 korduse jaoks kuluks tal umbes 18 minutit. «Kiiremini vist pole võimalik,» sõnas ta pärast mõttepausi. Ning kui kedagi huvitab, kui palju 50-aastane olümpiasangar maksimaalselt rinnalt suruda jõuab, siis vastus on 145 kilogrammi.