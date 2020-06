Tolmoff võitis «hobimängijana» magusa kulla

Tellijale

See tähendab, et vorm peab hea olema. Kas kolmas tulemine (sest esimest korda oli ta suurest spordist loobunud juba aastal 2009)? 36-aastane Tolmoff raputab pead. «Mängin hobi korras! Hoian end vormis, aga mitte selleks, et peaksin sulgpalliväljakul särama, vaid enda jaoks,» selgitab ta Postimehele antud usutluses.

«Sinu tase sõltub sellest, kellega koos trenni teed,» lausub Tolmoff lihtsalt. «Meie trenni tase on väga kõrge. Näiteks vahel teen teatud harjutusi koos Taani tippmeestega.»

Pole ülearune märkida, et Taani on aastakümneid olnud Euroopa ülekaalukalt parim sulgpallimaa ja õigupoolest ainus, kes suudab maailma valitsevate asiaatidega enam-vähem sammu pidada. Samuti hinnatakse Taani liigat Vana Maailma tugevaimaks, selle võitmine on prestiižne.

«Elukaaslane ütles mulle enne finaali: Kati, sa pead selle ära tundma. Kõik klubid Taanis jahivad seda võitu,» märgib Tolmoff. Ta elab neljandat aastat koos paarismängutipu Joachim Fischeriga, kes on tulnud kahekordseks Euroopa meistriks ning võitnud ühe OM- ja kaks MM-pronksi.