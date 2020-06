Majanduse lühiuudised

Nortali käive kasvas tublisti

Rahvusvahelise tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal konsolideeritud müügitulu kasvas 2019. aastal 29 protsenti, ulatudes 86 miljoni euroni. Tegevuskasum (EBITDA) kerkis 54 protsenti, 11,4 miljoni euroni. Nortali juhi Priit Alamäe sõnul kasvas Nortal mullu teadaolevalt suurimaks Eesti päritolu tööandjaks USAs, kuna 2018. aasta lõpus osteti Seattle’i tarkavaraettevõte Dev9. Enim panustasid Nortali kasvu mullu Saksamaa, USA ja Soome. Kuigi pandeemia on palju määramatust toonud, on ettevõtte ärimudel Alamäe sõnul hästi vastu pidanud ja käesolev aasta on seni möödunud suuremate kõrvalekalleteta. PM