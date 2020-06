Teet Korsten: Narva semiootika

Tellijale

Nimelt on ühel mu Dudinkas tehtud fotol näha kohalik administratiivhoone, mida ehib uhke tsaristliku Venemaa kahepealine kotkas. Kaadris on veel Lenini monument ja lipuvarras, kus lehvib trikoloor, mille all võitlesid II maailmasõjas muu seas venelased, kes olid Hitleri poolel.

Miks see foto mulle just praegu meenus? Põhjus on väga lihtne. Selleks et skisofreenilise semiootika otsa komistada, ei pea sugugi läbima 2000 kilomeetrit Jenissei jõel. Piisab, kui pöörad pilgu piirilinnale nimega Narva.