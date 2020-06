Inimkatse: kas maasikate korjamine liikuval laval on orjatöö või mitte?

Teisel tunnil, kui kell pole hommikul veel pool kaheksagi, läheb enesetunne tasapisi käest. Tekib kerge iiveldus, mis omakorda põhjustab nõrkust. See tuleb tuttav ette neist kordadest, kui autoga mägistel teedel kiirelt sõites on süda pahaks läinud.

Kadri Nebokat, Tartumaal asuva Laari talu perenaine, oli veel eelmisel õhtul rahustanud, et pole hullu midagi. Et kujutan ette suuremaid raskusi, kui tegelikult ees ootavad. Olin nimelt avaldanud talle arvamust, et küllap on Tartu maratoni täiel kiirusel läbisõitmine meeldiv jalutuskäik metsas, kui võrrelda sellega, millega tema põldudel tuleb rinda pista.