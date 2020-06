Tarmo Pikner: Ameerikale järele

Vabandan ette relvaekspertide ja keeleinspektorite ees, et lihtsuse mõttes nimetan torust väljalendavate kuulitaoliste esemetega relvi püstoliteks, püssideks ja kahuriteks. Kõik need on mõeldud vaenlase tehnika ja elavjõu hävitamiseks (poliitikud ütlevad, et heidutuseks, kuid torust välja lendav kuul on tehtud just selline, et see tapaks). Nimetatud torurelvadest on ainult üks, mis on tehtud inimese tapmiseks ja mis tapabki ainult inimest: see on püstol. Sellega ei saa hävitada mitte midagi muud peale teise elu.