Lukašenka tõmbub ringkaitsesse

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on alustanud enne 9. augusti presidendivalimisi sõda kõigi vastu: võimud on vahistanud mitu opositsioonikandidaati, võtnud üle konkurendi juhitud suure panga ning riigipea on isegi süüdistanud Venemaad ja Poolat valimistesse sekkumises.