Tänak ja Järveoja stardivad Eestis

Kodune autoralli hooaeg algab 4. juulil Lääne-Virumaa teedel toimuva Viru Ralliga. Osalemisest teatasid valitsevad maailmameistrid Ott Tänak (pildil) ja Martin Järveoja, kes võistlevad Hyundai i20 WRC-masinaga. «Kuigi MM-hooaeg on endiselt pausil, otsustasime alustada testidega, sest tahame olla valmis eesootavateks etappideks. Viru rallil osalemine on kogu tiimile väga oluline, sest see aitab meil naasta tavapärasesse rutiini,» sõnas Hyundai tiimipealik Andre Adamo.