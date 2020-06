Merenduse lühiuudised

Antarktika 200 ekspeditsioonilaev Admiral Bellingshausen läbis Nasva töölaevatehases korralise hoolduse ja naaseb Tallinna. Selleks suveks saab aluse kodusadamaks Meremuuseumi Lennusadam, kus alustatakse lõbusõitude tegemist. Tellida saab mõnetunniseid ristlusi Tallinna lahel, kuid kapten Priit Kuuse kinnitusel on broneeritud juba ka nädalasi sõite Soome saarestikku ja kaugemalegi. Lühematel sõitudel mahub pardale 24 inimest, ööbimisega retkedel on kajutikohti 12 reisijale. Bellingshauseni reisivautšereid saab GO Traveli kaudu, erikokkuleppel on valmis reisiseltskonda toitlustama kapteni nimekaimust laevakokk Priit Kuusk alias Wend. PM