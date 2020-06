Liverpool ei pidanud üleeile ise väljakul käimagi, tiitli kindlustas lähima konkurendi Manchester City 1:2 kaotus Chelseale. Sellesama City, kes eelmisel hooajal suutis suurte lahingus veel punkti võrra ettepoole jääda ja tiitli napsata. Nüüd on võitja selgunud seitse vooru (!) enne lõppu. Jõudemonstratsioon, ja seda on veel vähe öeldud. Ning mõnigi arvab, et see on alles ühe suure ajastu algus.