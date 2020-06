Mäe on kui Estonia päike. Kui paljusid artiste te teate? Helgi Sallo, Georg Ots ja siis see Aivar Mäe. Ta on kindlameelne juht, nagu nõukogu liige Helle-Moonika Helme ütleb, lausa efektiivne. 2003. aastal suundus ta Tartusse, et pankrotis Vanemuist päästa. Mäe reformis peaaegu kõike ja Vanemuine sai päästetud.