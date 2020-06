Jaano Martin Ots: paadid hakkavad naasma Eesti vetele

Kui Eesti merepiir taasiseseisvumisel avanes, olid põhjanaabrite purjed Soome lahel juba ootel. Helsingi jahtklubi liige sõber Kalevi meenutab tänini, kui suur rõõm oli viimaks oma jahiga päriselt seilata randadesse, mille olemasolust olid poole tema elueast märku andnud vaid öösiti lõunataevas vilkuvad valguskiired. Üheksakümnendate alguses käis Tallinnas Taani merekaitse eskaader, sadamatesse ilmus ka teiste välismaiste värvide all seilavaid laevu, kuid sinimustvalge ahtrilipp oli pigem haruldus. Kohalike arusaam merekultuurist piirdus merepäevadeks nimetatud kontserdiga kenal kaldapealsel ning vaid rikkamad ja edevamad ostsid endale jetid, et nendega supelrannas pläristades kaaskodanike kadestavat tähelepanu tõmmata.

Tänavune soe jaanipäev tõestas, et paadid on Eesti vetele tagasi pöördunud. Veeliikluse elavnemisest tuleb teateid saartelt ja sisevetelt, veesõidukeid on tihedalt nii Emajõel kui ka Pärnus. Ei usu, et põhjuseks on vaid soojamaalendude puudumine. Meresõit on moodi läinud.