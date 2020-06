Priit Kama: vangla arvestab alati kriisi võimalusega

Staažikas vanglate asekantsler Priit Kama leiab, et vanglate osakonna Jõhvi kolimine aitas suurendada nii Eesti sise- kui ka välisjulgeolekut. Praegune Eesti vanglasüsteem on suuresti Kama nägu, kes nimetab ühe eesmärgina seda, et iga vang oleks eraldi kambris.