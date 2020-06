Saksa eurosaadik: Saksamaa võiks ELi eesistujana Eesti nõu kuulata

Pandeemia põhjustatud kriisist väljatulekust ja rahaeraldistest rääkides ei peaks keskenduma mitte niivõrd sellele, kui palju ja millistele riikidele raha antakse, vaid millele seda kulutatakse, ütles usutluses Postimehele Saksamaa eurosaadik Sven Simon. Kesksed märksõnad peaks seejuures olema digiteerimine, vesinikutehnoloogia, tehisintellekt ja 5G.

Ühtlasi leiab Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli parteikaaslane Kristlik-Demokraatlikus Liidus (CDU), et alates juulist, mil Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Saksamaa, oleks Berliinil mõistlik vähemalt ühes valdkonnas kuulata Eestit.

Seda, et Euroopa Liidu (EL) eesistumise võtab praeguse tõsise kriisi ajal üle Saksamaa, on peetud äärmiselt õnnelikuks juhuseks. Kas te usute, et Saksamaa on rohkem võimeline ühendust kriisist välja juhtima, kui oleks mõni teine liikmesriik?

Saksamaa valitsus on koroonakriisis riigisiseselt rakendanud vähemalt mõningaid õigeid meetmeid, aga ma ei oska öelda, kas Saksamaa algavat eesistumist võib pidada vedamiseks ja õnnelikuks juhuseks. Ent selge on, et ootused Saksamaa eesistumisele on väga kõrged, ja ma kardan, et selle lõpus saabub teatud pettumus, sest räägime vaid kuuest kuust.

Olen üldiselt seda meelt, et kuuekuine eesistumisperiood tuleks üle vaadata, sest vähemalt mulle tundub, et need eesistumised pole kunagi kuigi edukad.

Sest periood on lihtsalt liiga lühike, et midagi tõesti ära teha?

Täpselt, väga lühike.

Saksamaa eurosaadik Sven Simon. FOTO: Euroopa Parlament Sven Simon Sündinud 9. oktoobril 1978 Saksamaal Wetzlaris.

Õigusteaduste professor, õpetanud nii Marburgi ülikoolis, Berliini Vabas ülikoolis kui ka USAs Wisconsini ülikoolis.

Kuulub alates 2000. aastast Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), aastal 2006 valiti Gießeni kohalikku parlamenti.

Kandideeris 2019. aastal Euroopa Parlamenti Hesseni liidumaa CDU esikandidaadina, kuulub CDU ridades Euroopa Parlamendi paremtsentristlikku Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni.

Ent mida te siiski Saksamaa eesistumiselt ootate?

Kahtlemata on selle eesistumise peamine fookus koroonaviirusest põhjustatud kriisil ja sellest väljatulekul. Minu meelest peaks eesistumise ajal püüdlema kolme eesmärgi poole.

Esimene on majanduse kiire taastamine ja taaskäivitamisfondi käikulaskmine. Seejärel tuleb turul taastada nõudlus ja pakkumine. Nõudluse poolel tähendab see leibkondade ja ettevõtete valduses olevate vabade ressursside suurendamist valitsuste sekkumise abil. Pakkumise elavdamiseks tuleb Schengeni ala kooskõlastatult taasavada ja taastada kaupade, teenuste ning tööjõu vaba liikumine.

Selle elluviimine on tõsine väljakutse seoses koroonaviiruse võimaliku teise lainega ja ma loodan, et Saksamaa eesistumise ajal valmistutakse teise laine stsenaariumiks aktiivselt. Euroopa-sisene kaubandus ei tohi uuesti kokku kukkuda, vastasel juhul muutub meie majanduslik olukord halvast veelgi halvemaks.

Teine peamine murepunkt on finantsstabiilsus. Pandeemia halvendas eelarve olukorda mõnes lõunapoolses liikmesriigis, eriti Itaalias, ja see on euro stabiilsuse seisukohast kõige suurem mure.

Praegu on EL ebaefektiivne, kui tegeleda tuleb kiireloomuliste ja suure ajasurvega kriisisidega.