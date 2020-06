Hispaania uus viiruspuhang ähvardab rändavaid hooajatöölisi

Guinea kodanik Said Doumbia korjab Kirde-Hispaania rohetavates viljapuuaedades nektariine kõigest 5,25 euro eest tunnis. Pärast pikka tööpäeva päikese käes on ta kurnatud, kuid alles kehatemperatuuri mõõtmise järel pääseb ta öömajaks kohendatud spordihalli – just sinna on pärast piirkonnas lahvatanud uut koroonaviiruse puhangut pandud elama hooajatöölised.