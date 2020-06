Tiit Kerem: odava töö hind

Ehitustegevuse võib laias laastus jagada kaheks. Esiteks ehitamist ettevalmistav-kontrolliv osa: arhitektuur, projekteerimine, konsulteerimine ja järelevalve ning teiseks ehitamine. Mõlemad valdkonnad on Eestis killustunud ja väga konkurentsitihedad. See põhjustab ebatervet konkurentsi, millele annavad hoogu odavaima hinnakriteeriumi alusel korraldatavad hanked. Eriti tugevalt on see mõjutanud ehituskonsultatsiooni pakkuvaid ettevõtteid, kellel pole olnud võimalik kvaliteetset teenust osutada ja selle eest väärilist tasu teenida.