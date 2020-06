Väikepruulide ja õlletöösturite vahelt jooksis läbi must kass

Koer on maetud aktsiisiseadusesse. Väikesed õlletootjad on aastaid rääkinud, et nad tahaksid maksta vähem aktsiisi. Eelmise aasta lõpus kandiski nende lobi vilja. Valitsus otsustas, et need tootjad, kes pruulivad aastas kuni 1,5 miljonit liitrit õlut, saavad aktsiisi­maksult 50 protsenti soodustust. Varem oli piir 600 000 liitri juures. Selline «maksukingitus» aitab kokku hoida sadu tuhandeid eurosid aastas.