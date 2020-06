Trump tõrjub jutte Kremli ja Talibani sobingust Afganistanis

Sobingu paljastanud The New York Timesi andmeil jõudis USA luure mitme kuu eest järeldusele, et Venemaa sõjaväeluure pakkus läinud aastal Talibaniga seotud võitlejatele raha eelkõige Ühendriikide ja Suurbritannia sõjaväelaste ründamise eest. Lehe allikate kinnitusel räägiti asjast ka presidendile.