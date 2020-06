Majanduse lühiuudised

Saksa suurpank valmistub hiigelkärpeks

Saksamaa suurpank Commerzbank võib kärpida enam kui 7000 töökohta ja sulgeda 400 kontorit, et kulusid vähendada. Commerzbanki juht Martin Zielke ja panga finantsjuht Bettina Orlopp kavatsevad võimalikku kärpeplaani tutvustada kolmapäeval nõukogule, kirjutab Bloomberg. Lõplikku otsust siiski veel tehtud ei ole, kuna mitu panga tippjuhti on skeptilised, kas nii suur kärbe on üldse jõukohane ja teostatav. Pealegi seisavad selle vastu töötajate esindajad, keda on panga nõukogus 50 protsenti. Commerzbankis töötab kokku umbes 40 000 inimest. Panga esindaja ütles Bloombergile, et nad ei anna praegu kommentaare, kuna ühtki otsust ei ole veel tehtud. PM